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В США, возможно, появится 51-й штат

© AFP 2018/ ROB KERR
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Группа граждан вышла с инициативой учредить штат Новая Калифорния.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. В связи с тем, что, по мнению инициативной группы, штат Калифорния стал "неуправляемым", граждане выступили за создание 51-го штата США под названием Новая Калифорния, говорится в опубликованной Декларации независимости от Калифорнии, передает РИА Новости.

"Новая Калифорния — новый штат в процессе развития", — сообщается в документе.

Отмечается, что учредить новый штат необходимо для того, чтобы "сбросить оковы тирании".

"Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом", — считает инициативная группа.

Как говорится в документе, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек.

По информации телеканала USA Today, штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.




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