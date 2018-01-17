В США, возможно, появится 51-й штат

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. В связи с тем, что, по мнению инициативной группы, штат Калифорния стал "неуправляемым", граждане выступили за создание 51-го штата США под названием Новая Калифорния, говорится в опубликованной Декларации независимости от Калифорнии, передает РИА Новости.

"Новая Калифорния — новый штат в процессе развития", — сообщается в документе.

Отмечается, что учредить новый штат необходимо для того, чтобы "сбросить оковы тирании".

"Нынешний штат Калифорния управляется тираническим режимом", — считает инициативная группа.

Как говорится в документе, население Новой Калифорнии может составить 15 миллионов человек.

По информации телеканала USA Today, штат будет преимущественно включать в себя сельские территории.