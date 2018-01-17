Новый вирус крадет сообщения из WhatsApp у устройств Android

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Новый вирус, который может получать сообщения из мессенджера WhatsApp, обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского", сообщает РИА Новости.

Вирус Skygofree, по данным компании, распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, на которых пользователям предлагается установить "ускоритель интернет-подключения".

Как пишут эксперты, вредоносное ПО может делать запись разговоров, красть sms и сообщения из WhatsApp, данные GPS и события из календаря, а также записывать звук, когда зараженное устройство находится в определенном месте. Кроме того, вирус позволяет подключать устройства к Wi-Fi, которые также контролируются злоумышленниками.

"Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы (Android — ред.)", — отметили аналитики.

Согласно исследованию, активное распространение Skygofree пришлось на 2015 год. В последний раз, по данным «Лаборатории Касперского», домен для распространения этого вируса был зарегистрирован 31 октября 2017 года. При этом заражению подверглись только жители Италии, заметили в компании. Эксперты уверены, что разработчики вируса также находятся в Италии.