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Марат Башаров получил опекунство над двумя сирийскими детьми-беженцами

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
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Подопечными Марата Башарова стали пятилетний Ахмад и семилетняя Асма из Сирии.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Известный актер Марат Башаров официально получил документы об опекунстве мальчика и девочки из Сирии во вторник 16 января, передает РИА Новости.

"Дети проживают во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане. Башаров будет оказывать ежемесячную материальную помощь этим детям", — сообщил РИА Новости глава исламского благотворительного фонда "Закят", муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, также принявший участии при подписании документов.

По словам Башарова, опекунство над сирийскими детьми-беженцами — это его личный выбор и религиозный долг.

Актер пригласил детей и их матерей Муну Абдель Хамиду и Фатину Атая на спектакль "Разговор с душой", который состоится в середине февраля в Москве.

"Помимо прописанной с моей стороны поддержки, хочу официально пригласить вас в Россию, чтобы вы сами увидели мою Родину, моих доброжелательных соотечественников, желающих народу Сирии мирного неба над головой", — сказал Башаров.

"Этот спектакль, где я выступаю актером и режиссером, рассказывает о простых истинах, наших ошибках и возможностях их исправить. Если же не сможете прилететь, то помолитесь за нашу работу. Но мы ждем вас в России", — отметил Башаров.

Муна Абдель Хамид поблагодарила за оказываемую помощь от мусульман России.

"Ваша страна оказывает поддержку сирийцам не на словах, а на деле. Вы приехали сюда с гуманитарной миссией, и эту миссию мы, сирийцы, никогда не забудем", — подчеркнула она.

Как рассказал Аляутдинов, во вторник в рамках гуманитарных проектов Совета муфтиев России россияне посетили один из лагерей беженцев на границе с Сирией.

"От имени мусульман нашей страны, от имени всех россиян мы привезли нуждающимся теплые вещи, одежду, подарки детям, дизельное топливо", — отметил муфтий.




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