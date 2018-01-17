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Виталий Янковский

Янковский о Владимире Аршба: настоящий офицер и человек чести

© Фото: с сайта официального представительства РЮО в ПМР
Новости
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Государственный, политический и военный деятель, кавалер ордена Леона Владимир Аршба ушел из жизни 16 января. Воспоминаниями о друге поделился глава официального Представительства Республики Южная Осетия в Приднестровской Молдавской Республике Виталий Янковский.

Амра Амичба, Sputnik

Виталий Янковский и Владимир Аршба познакомились в 1998 году, когда состоялся первый официальный визит делегации Приднестровской Молдавской Республики в Абхазию.

"Наша делегация приехала на пятилетие Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Приднестровскую делегацию тогда возглавил министр обороны и, видимо, поэтому нас сопровождали ребята из министерства обороны Абхазии – Гиви Агрба, Владимир Аршба, Гарри Купалба. С тех пор мы были очень дружны. Время безжалостно, в 2014 ушел из жизни мой друг Агрба Гиви Камугович, теперь вот Владимир Георгиевич Аршба", — с болью в голосе сказал Виталий Янковский.

По его словам, Владимир Аршба был воплощением настоящего офицера, другом и человеком чести.

Полковник Аршба
© Sputnik. Дьячков
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"Я вспоминаю о нем с теплотой и благодарностью. В памяти остался добрым и достойным человеком. Он был хороший оратор. Хорошо и убедительно говорил. Корректно всегда, — подчеркнул Янковский. — Многому я у него научился — традициям Абхазии, для меня это очень близкая сердцу страна. Пересмотрел традиции застолья после того, как попал в Абхазию и познакомился с Владимиром Аршба, понял, как люди должны вести себя, что должны делать за столом. Первый человек, который показал мне эти традиции и приобщал был, конечно, Владимир Аршба".

Виталий Янковский рассказал, что с Аршба он виделся не только в Абхазии.

"Владимир Георгиевич неоднократно бывал в Приднестровье. Был в 1999 году в качестве главы Абхазской делегации на праздновании Дня республики. А в 2000 году уже вместе с Валерием Шалвовичем Аршба и Гиви Камуговичем. Были и другие встречи, в ходе которых он всегда был почетным гостем в моем доме. Я с семьей тоже бывал у него в гостях в Сухуме", — сказал глава официального Представительства Республики Южная Осетия в Приднестровской Молдавской Республике.

Он вспоминает, что после официальных встреч члены делегаций приезжали к нему домой в село Парканы.

"Это пригород между Тирасполем и Бендерами на берегу Днестра. Неформальная традиция сложилась, что, когда гости приезжали из Абхазии, всегда бывали у меня. Я приглашал их, — сказал Янковский. — Во дворе небольшой навес. К вечеру пошел сильный дождь, и так получилось, что Владимир Георгиевич сидел на краю стола, где заканчивался навес. Мы говорили, давай пересядь, поближе. Нет, говорит, я офицер, не растаю. Сидел мокрый и не ушел. Шутили по этому поводу, "сел за стол, дождь уже не важен для меня, за столом мое место" сказал он".

Сергей Шамба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Как заметил Янковский, было рассказано много историй об освобождении Абхазии.

"Рассказывал с юмором, как захватывали грузинские танки. Я запомнил его тост. Он говорил о наших младших, детях, чтобы никогда не слышали залпов оружия, взрывов и чтобы был только салют по случаю победы. И что надо беречь своих детей. Готовить к тому, что родину надо не только любить, но и уметь защищать. Бережно относиться к детям, чтобы дать им мирную жизнь", — сказал Виталий Янковский.

Глава официального Представительства Республики Южная Осетия в Приднестровской Молдавской Республике Виталий Янковский отметил, что смерть кавалера ордена Леона Владимира Аршба — большая утрата.

"В последние годы в связи с событиями на Украине сложнее стало добираться. Пять-шесть лет не виделись, но созванивались на дни рождения. Для всей моей семьи смерть Владимира Георгиевича Аршба большая утрата. Мы скорбим вместе с родными и близкими Владимира Георгиевича. К сожалению, не могу быть в Абхазии, чтобы разделить скорбь по этому человеку. Хоть это я смог сделать — не смогу приехать на похороны, но поделился памятью о нем", — сказал Виталий Янковский.

Государственный, политический и военный деятель, кавалер ордена Леона Владимир Аршба ушел из жизни 16 января.




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