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Вид на здание правительства в Лондоне

Надежда на лордов: в ЕС ждут отказа Британии от Brexit

© AFP 2018/ JUSTIN TALLIS
Новости
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В конце января должно пройти заседание палаты лордов, на котором будет рассматриваться законопроект о Brexit.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Если палата лордов Британии решит провести новый референдум по Brexit, то Евросоюз готов остановить выход Британии из его состава, сказал РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

В среду вечером палата общин британского парламента приняла в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева.

Флаг Великобритании и ЕС
© AFP 2018/ Daniel LEAL-OLIVAS
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Палата лордов британского парламента начнет рассмотрение законопроекта о Brexit в конце января, заявил в среду министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

"Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит", — сказал собеседник агентства.

По его словам, руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя тем, что это "проигрыш для всех".

Против Brexit последовательно высказывается глава Европейского совета Дональд Туск, представляющий лидеров стран-членов ЕС.

Ранее формально сожалевший по поводу Brexit председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, что «выход Великобритании — это катастрофа», и «мы хотели бы, чтобы они (британцы) остались (в ЕС)". Он предупредил, что «если они (британцы) этого захотят, им должна быть дана такая возможность». Даже если они выйдут по статье 50, статья 94 даст им возможность вновь войти (в ЕС), указал Юнкер.

Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.




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