Информацию о завышении стоимости гостиниц на время ЧМ собирает Роспотребнадзор

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Любое завышение установленной правительством РФ предельной цены на гостиницы во время ЧМ по футболу будет рассматриваться как административное нарушение и фиксироваться по телефонам горячей линии Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Ведомство напоминает, что правительство установило предельную стоимость гостиничного обслуживания в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, в которых будут проводиться матчи. Это правило действует в период, который начинается за месяц до даты первого матча чемпионата и заканчивается через месяц после даты проведения финала.

"В период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством РФ. Завышение регулируемых государством цен является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Завышаться цены не могут и при бронировании, напоминает ведомство.

"Кроме того, с 22 января 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую "горячую линию" по данному вопросу, которая будет работать вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу", — заключает Роспотребнадзор.