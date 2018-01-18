Пассажирский автобус загорелся в Казахстане: 52 человека погибли

Из горевшего автобуса выбрались только пятеро пассажиров, им оказывают медицинскую помощь.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Возгорание пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана унесло жизни более 50 человек, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов, передает РИА Новости.

"В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека", — говорится в сообщении.

Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Янв 17, 2018 at 10:57 PST

Как уточнил Иманкулов, возгорание произошло в 10.30 (08.30 мск) на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство пассажиров устанавливается.

Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться из автобуса, оказывается медицинская помощь силами сотрудников медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД Казахстана. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.