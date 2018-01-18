Даура Барганджия освободили из-под стражи

Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Даур Барганджия освобожден из-под стражи в зале суда, сказала его адвокат Марина Чижова, сообщает РАПСИ.

Тверской суд Москвы должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста Барганджия, но суд оставил без рассмотрения просьбу следствия, так как она была отозвана.

"Ходатайство было отозвано в связи с тем, что апелляционным постановлением Мосгорсуда отменено постановление Тверского суда от 14 декабря о продлении срока содержания под стражей Барганджия. И он был освобожден из-под стражи 15 января 2018 года", — сказала адвокат.

Адвокат Чижова заявила, что ее подзащитный выполнил все обязательства перед актером Этушем, поэтому продолжение преследования ее доверителя незаконно.

В ноябре 2017 года супруга Владимира Этуша сообщила РИА Новости, что им полностью вернули все деньги.