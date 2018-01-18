16:35 18 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого в хищении денежных средств у В. Этуша

Даура Барганджия освободили из-под стражи

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
880 0 0

Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik.  Даур Барганджия освобожден из-под стражи в зале суда, сказала его адвокат Марина Чижова, сообщает РАПСИ.

Тверской суд Москвы должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста Барганджия, но суд оставил без рассмотрения просьбу следствия, так как она была отозвана.

"Ходатайство было отозвано в связи с тем, что апелляционным постановлением Мосгорсуда отменено постановление Тверского суда от 14 декабря о продлении срока содержания под стражей Барганджия. И он был освобожден из-под стражи 15 января 2018 года", — сказала адвокат.

Адвокат Чижова заявила, что ее подзащитный выполнил все обязательства перед актером Этушем, поэтому продолжение преследования ее доверителя незаконно.

В ноябре 2017 года супруга Владимира Этуша сообщила РИА Новости, что им полностью вернули все деньги.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девушка в хиджабе, архивное фото
    Хиджаб незнания

    Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.

  • Варенье. Архивное фото
    Вкус Азии

    Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.

  • Самолет авиакомпании Победа, архивное фото
    "Побежденная" Беларусь

    Лоукостер "Победа" открывает регулярные рейсы в Беларусь – авиакомпания получила аккредитацию на полеты в Гомель и Минск.

  • Социолог Айгарс Фрейманис
    Гей, прибалты!

    В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию в том числе и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?

  • Второй реактор ИАЭС
    Дорогая АЭС

    В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Милости просим!

    Молдавское правительство решило отменить визовый режим с 33 странами, из которых семь уже согласились сделать то же самое для республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дивное озеро Байкал
Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во дворец Снежной королевы
Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во "дворец Снежной королевы"
На что способен человеческий мозг
Мозг человека: мал, да удал

Соцсети

Sputnikabkhazia