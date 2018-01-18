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Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины

Закон о реинтеграции Донбасса приняли депутаты Верховной Рады Украины

© Sputnik. Николай Лазаренко
Новости
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Закон о реинтеграции поддержали 280 депутатов Верховной Рады Украины.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Верховная Рада Украины приняла законопроект, в котором Донбасс признан "оккупированным", а Россию называют "агрессором", передает РИА Новости.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в свою очередь заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева "развязать очередной виток войны" в регионе. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что этот документ противоречащим минским соглашениям.




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