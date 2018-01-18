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Новый iPhone X показан во время медиа-мероприятия в новом офисе Apple в Купертино, Калифорния

Пользователи Apple смогут сами регулировать скорость iPhone‍

© AFP 2018/ Josh Edelson
Новости
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Ранее корпорация Apple решила искусственно снижать производительность работы процессора с целью продления работы устройства.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Новое обновление для iOS позволит пользователям отключать замедление работы гаджетов на старых iPhone или при желании снижать скорость работы гаджетов, сказал глава компании Apple Тим Кук, передает ПРАЙМ.

Он отметил, что данная опция, которая снижает производительность старых моделей смартфонов iPhone, была добавлена для продления времени работы аккумуляторов гаджетов, пишет ABC News.

После года использования устройтсва, отмечается в сообщении Кука, аккумулятор начинает "садиться", приходить в негодность. Это может приводить к внезапным выключениям устройства.

Для того, чтобы не допустить крайностей в работе старых телефонов, производитель решил искусственно снижать производительность работы процессора с целью продления работы устройства. Кук отверг все обвинения в адрес Apple  относительно иных возможных мотивов введения такой функции.

"Мы предупредим владельцев, что мы немного замедляем работу, чтобы предотвратить незапланированную перезагрузку смартфона. Если вам это не понравится, вы сможете отключить это", — отметил Кук.

Напомним, что на текущей неделе в России были поданы первые судебные иски к Apple из-за замедления работы старых iPhone.




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