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Пленарное заседание Госдумы РФ

Железняк: закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне против ДНР и ЛНР

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за закон о реинтеграции Донбасса.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции создает предпосылки для начала войны против ДНР и ЛНР, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР), передает РИА Новости.

"Законом о псевдореинтеграции Донбасса Верховная Рада развязала руки киевской хунте и фактически позволила ввести военное положение, чтобы начать полномасштабную войну против жителей ДНР и ЛНР", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По словам парламентария, "данный акт полностью взрывает подписанные Украиной минские договоренности".




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