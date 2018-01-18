Железняк: закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне против ДНР и ЛНР

Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за закон о реинтеграции Донбасса.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции создает предпосылки для начала войны против ДНР и ЛНР, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР), передает РИА Новости.

"Законом о псевдореинтеграции Донбасса Верховная Рада развязала руки киевской хунте и фактически позволила ввести военное положение, чтобы начать полномасштабную войну против жителей ДНР и ЛНР", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По словам парламентария, "данный акт полностью взрывает подписанные Украиной минские договоренности".