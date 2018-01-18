Согласованы документы соглашения о лекарствах для граждан РФ в Абхазии

Для проживающих в Абхазии и относящихся к льготным категориям граждан РФ ежегодно на получение лекарств будет перечисляться сумма в 50 миллионов рублей.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Соглашение, по которому граждан России, проживающих в Абхазии, будут обеспечивать лекарствами, для ратификации готово, сказал замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, передает РИА Новости.

Проекты документов для ратификации соглашения между РФ и Абхазией об обеспечении лекарствами, проживающих на территории республики, уже согласованы,

"Проекты документов для ратификации в установленном порядке (соглашения) согласованы. На них имеется заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления", — сказал Костенников на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Замминистра отметил, что соглашение было подписано летом 2017 года. Согласно ему РФ будет ежегодно направлять на обеспечение лекарствами граждан РФ, проживающих в Абхазии и относящихся к льготным категориям, по 50 миллионов рублей.