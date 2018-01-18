21:17 18 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Лекарственные препараты

Согласованы документы соглашения о лекарствах для граждан РФ в Абхазии

© Fotolia/ Mrallen
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазо-российские отношения (172)
2410

Для проживающих в Абхазии и относящихся к льготным категориям граждан РФ ежегодно на получение лекарств будет перечисляться сумма в 50 миллионов рублей.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Соглашение, по которому граждан России, проживающих в Абхазии, будут обеспечивать лекарствами, для ратификации готово, сказал замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, передает РИА Новости.

Проекты документов для ратификации соглашения между РФ и Абхазией об обеспечении лекарствами, проживающих на территории республики, уже согласованы,

"Проекты документов для ратификации в установленном порядке (соглашения) согласованы. На них имеется заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления", — сказал Костенников на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Замминистра отметил, что соглашение было подписано летом 2017 года. Согласно ему РФ будет ежегодно направлять на обеспечение лекарствами граждан РФ, проживающих в Абхазии и относящихся к льготным категориям, по 50 миллионов рублей.

Темы:
Абхазо-российские отношения (172)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

  • Сгоревший в Ыргызском районе автобус
    Причина беды

    Местные власти рассказали о причине пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли более 50 человек.

  • Запуск портала anticorruption.kg
    Жалоба без посредников

    Секретариат Совбеза Кыргызстана запустил специальный интернет-портал, где граждане напрямую смогут сообщать о случаях коррупции.

  • Российский эксперт, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник Виктор Баранец
    Против всех законов физики

    Известный военный обозреватель Виктор Баранец рассказал радио Sputnik Беларусь о новациях в области современных вооружений и последних разработках военпрома.

  • Флаг НАТО
    Мы вас научим!

    Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.

  • День независимости Литвы, архивное фото
    Патриот? Докажи!

    Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.

  • Георгиевская ленточка
    Не пущу!

    Гражданину Молдовы запретили въезд на Украину за то, что в автомобиле мужчины была Георгиевская ленточка и предметы с российской символикой.

  • Неформальная встреча глав государств СНГ, архивное фото
    Разложил по полочкам

    Таджикистан детально рассказал о Концепции председательства в СНГ – в Москве прошло первое в году заседание комиссии по экономическим вопросам.

  • Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
    Жертвы огня

    В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.

  • Мультифункциональный спортивный центр Sõle
    Сорвало крышу

    Сданный осенью 2017 года спорткомплекс в Таллинне лишился своего крытого футбольного стадиона – навес над полем обвалился из-за непогоды.

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дивное озеро Байкал
Море подарков и 768 писем: активисты Киараз рассказали, как дарили чудо
Море подарков и 768 писем: активисты "Киараз" рассказали, как "дарили чудо"
На что способен человеческий мозг
Мозг человека: мал, да удал

Соцсети

Sputnikabkhazia