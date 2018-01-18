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Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ

МИД РФ: законом о реинтеграции Донбасса Киев готовится к новой войне

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, Россия в документе названа "агрессором".

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Принятый депутатами Рады закон о реинтеграции Донбасса указывает на то, что Киев готовится к новой войне, говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Пленарное заседание Госдумы РФ
© Sputnik. Максим Блинов
Железняк: закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне против ДНР и ЛНР

Как указали в МИД РФ, с момента одобрения закона в первом чтении (6 октября 2017 года) этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность — законодательно подтвердить линию Киева на решение «проблемы Донбасса» силовым путем.

"В частности, объявлено о переформатировании так называемой антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики. В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий "объединенный оперативный штаб", который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения. По сути, Петр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", — заявили в МИД РФ.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.




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