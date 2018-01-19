Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

По мнению лидера США Дональда Трампа, "Минск-1" зашел в тупик в связи с отсутствием взаимопонимания сторон, и переговоры необходимо проводить в столице другого государства.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп по итогам беседы с главой председательствующего в Совбезе ООН Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Как сообщил Назарбаев после заседания Совбеза ООН, американский лидер выступил за перенос переговоров в столицу другого государства. По его словам, президенты сошлись во мнении, что "Минск-1" зашел в тупик в связи с отсутствием взаимопонимания сторон, после чего Трамп предложил проводить переговоры в ином месте.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", — добавил Назарбаев.

Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ. Такие меры, по его мнению, повысят уровень взаимопонимания.

Урегулирование конфликта в Донбассе является предметом переговоров в рамках "нормандского формата" в Минске.