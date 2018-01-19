Трое людей в масках напали на школу в Улан-Удэ

Трое молодых людей в масках ворвались утром в школу №5 в поселке Сосновый Бор, они бросили в один из классов бутылку с зажигательной смесью; начался пожар.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Власти Бурятии рассказали, что напавших на школу в Улан-Удэ было трое, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что атака произошла утром в поселке Сосновый Бор. В школу №5 ворвались трое молодых людей в масках. Они бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у семиклассников, бутылку с зажигательной смесью; начался пожар. Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники на выходе наносили им телесные повреждения.

"По предварительной информации в больницу доставлены четверо пострадавших, в том числе три ученика 7 класса. Всем им оказывается медицинская помощь в учреждениях города Улан-Удэ, их состояние уточняется. Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется его опознавание личности. Поиски оставшихся двоих нападавших продолжаются", — говорится в сообщении.

Ранее поступала разная информация о числе нападавших. По данным источников, их было от одного до трех. Также разнятся данные о пострадавших. По данным прокуратуры республики, после нападения на школу в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших нападавший — подросток пытался ранить себя ножом.

Это уже второй случай нападения на школу на этой неделе. В понедельник в пермской школе №127 в результате поножовщины пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данным следствия, бывший и нынешний ученики этой школы, сговорившись, проникли в учебное заведение и умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.