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СК: напавший на школу в Улан-Удэ был один

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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По данным прокуратуры Республики Бурятия, после нападения на школу в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Напавший на школу в Улан-Удэ был один, подростка задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По предварительным данным, утром в пятницу ученик 9 класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" в Улан-Удэ, с топором напал на учеников седьмого класса и, кинув бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджег учебное помещение. О числе напавших на школу поступает разная информация. По данным правительства Бурятии, в школу проникли трое молодых людей. СК сообщает об одном подростке. Также разнятся данные о пострадавших.

На данный момент установлено, что напавший пришел в школу один. Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид", — сказала она.

Как сообщил агентству один из учащихся школы, семиклассник Кирилл, когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и сказал, что эвакуация, дети подумали, что учебная.

Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука. "Мой друг рассказывал стих на уроке, учитель сказал ему сесть, после этого кинули "коктейль Молотова", — сказал школьник.

Он рассказал, что все дети вышли во двор, стояли там минут 10, после этого все побежали. Кто-то кричал, что нападавшие с пистолетом. При этом, по словам мальчика, выстрелов не было.

Он также пересказал слова Станислава, его друга, который был в тот момент в классе. "Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали, и я бы договорил — меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинул "коктейль Молотова", — сказал ученик.

Другой ученик рассказал РИА Новости, что напали девятиклассники, после того как кинули "коктейль Молотова", повалили девочку на пол и нанесли удары по голове. По словам школьника, нападавших было двое, они из этой же школы.

Учащиеся школы по чатам в соцсетях распространяют фото двоих нападавших, рассказал РИА Новости один из учеников школы Даниил. "Из нашей школы они. У нас в ВКонтакте группа, туда скинули эти фотки", — сказал ученик.

О числе напавших на школу поступает разная информация. По данным правительства Бурятии, в школу проникли трое молодых людей. СК сообщает об одном подростке. Также разнятся данные о пострадавших. По данным прокуратуры республики, после нападения на школу в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших нападавший — подросток пытался ранить себя ножом. Власти республики сообщают, что ранены четыре человека, в том числе три ученика 7 класса.

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