15:22 19 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина с ножом

Мужчина сфотографировал своего убийцу перед смертью

© Fotolia/ Viacheslav Lakobchuk
Новости
Получить короткую ссылку
247 0 0

Мужчина сделал фотоснимок, и в этот момент преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Мужчина из английского города Витеншейва погиб от нанесенного в сердце удара ножом, но перед смертью успел сфотографировать своего убийцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro.

​​Убийство произошло в прошлом году. Тридцатитрехлетний Ли Уокер приблизился к машине 38-летнего Шона Мерфи и его девушки и спросил их о наркотиках, после чего стал кричать на пару. После этого Шон попытался сфотографировать Уокера.

Он сделал снимок, но в этот момент преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце. Девушка вытащила Шона из машины и попыталась оказать ему первую помощь, но безуспешно.

Через несколько часов Уокеру предъявили обвинение в убийстве, на что он ответил: "Какое убийство?" Позже он признал свою вину.

По словам адвоката Уокера, его подзащитный страдал от депрессии, тревожного расстройства и посттравматического синдрома после того, как в 2004 году на его глазах убили друга.

Известно также, что до этого Уокер попадал под суд 24 раза. За убийство Мерфи его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия 17 с половиной лет.




Главные темы

  • Кадр из фильма Скиф
    "Скиф": бред в багровых тонах

    Колумнист Sputnik посмотрел новейший российский исторический блокбастер и делится неоднозначными впечатлениями.

    14
  • Настоятель монастыря святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) во время водосвятного молебна, посвященного празднованию Крещения Господня у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
    Водосвятный молебен и костры: как в Камане прошла крещенская ночь

    Более четырех тысяч верующих приняли участие в Божественной Литургии и Водосвятном молебне в Камане на Крещение. О том, как прошло крещенское купание в Святом источнике Великомученика Василиска, читайте в материале корреспондента Sputnik.

    355
  • Премьера спектакля молодежного театра Келешбей
    Молодежный театр выступил с премьерой в Сухуме

    Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба. Драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.

    186

Орбита Sputnik

  • Транскам
    Проезда нет!

    Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию с Россией, зарыта для движения транспорта из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности.

  • Медведь, фото из архива
    Дареному медведю…

    Бакинский зоопарк намерен безвозмездно подарить другим зверинцам бурых медведей и даже отпустить в дикую природу благородных оленей.

  • XVI съезд РПА. Президент Армении и РПА Серж Саргсян
    Имя, президент, имя!

    Имя четвертого президента Армении объявит в пятницу действующий глава государства, лидер Республиканской партии Серж Саргсян.

  • Гвоздики и свечи
    Скорбный список

    Стали известны имена погибших в автобусе в Актюбинской области Казахстана узбекистанцев – самому юному было 19 лет.

  • Гашиш, найденный в доме 30-летней мужчины на территории Сокулукского
    Кайфоломщики

    В Кыргызстане задержали тридцатилетнего мужчину, у которого было изъято в общей сложности 16 килограммов гашиша.

  • Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева
    Олимпийская жертва

    Чем жертвует биатлонистка Дарья Домрачева ради предстоящих Олимпийских игр – об этом Sputnik рассказала сама легендарная белорусская спортсменка.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Призрак Альпса

    У якобы сожженного участника Украинской добровольческой армии латвийца Микуса Альпса продолжает обновляться страничка в Фейсбуке.

  • Башня замка Вильнюс, зимняя панорама от Гедиминаса
    Литовские "миротворцы"

    Литве присуждена Вестфальская премия "за исключительный пример демократического развития и вклад в мирное развитие континента".

  • Центральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау
    Музей ужаса

    В Кишиневе в преддверии Международного дня памяти Холокоста появится музей Холокоста - он будет открыт в Доме национальностей.

  • Цистерны с топливом
    Подлили мазуту

    Таджикистан получит от Казахстана четыре миллиона долларов на покупку 10 тысяч тонн мазута в рамках гуманитарной помощи.

  • Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане
    Долгая дорога домой

    Граждане Узбекистана, пострадавшие при пожаре в автобусе в Казахстане, будут доставлены в узбекский Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

  • Бомбардировщик B-52.
    Бомбардировка Эстонии

    Американские стратегические бомбардировщики Б-52 в рамках совместных учений нанесут бомбовые удары по территории Эстонии.

  • Транскам
    Проезда нет!

    Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию с Россией, зарыта для движения транспорта из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности.

  • Медведь, фото из архива
    Дареному медведю…

    Бакинский зоопарк намерен безвозмездно подарить другим зверинцам бурых медведей и даже отпустить в дикую природу благородных оленей.

  • XVI съезд РПА. Президент Армении и РПА Серж Саргсян
    Имя, президент, имя!

    Имя четвертого президента Армении объявит в пятницу действующий глава государства, лидер Республиканской партии Серж Саргсян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дивное озеро Байкал
Литургия и водосвятный молебен: в Камане прошло Крещение
Литургия и Водосвятный молебен: в Камане прошло Крещение
На что способен человеческий мозг
Мозг человека: мал, да удал

Соцсети

Sputnikabkhazia