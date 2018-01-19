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Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер

Путин окунулся в прорубь в монастыре на Селигере в Крещение

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, посетив мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Глава России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Крещение и окунулся в прорубь, сообщает РИА Новости.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

  • Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    © Sputnik. Алексей Дружинин
  • Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    © Sputnik. Алексей Дружинин
  • Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    © Sputnik. Алексей Дружинин
  • Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    © Sputnik. Алексей Дружинин
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© Sputnik. Алексей Дружинин
Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля".

Песков также рассказал, что Путин уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.

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