Путин окунулся в прорубь в монастыре на Селигере в Крещение

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Глава России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Крещение и окунулся в прорубь, сообщает РИА Новости.
"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.
- Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер© Sputnik. Алексей Дружинин
- Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер© Sputnik. Алексей Дружинин
- Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер© Sputnik. Алексей Дружинин
- Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер© Sputnik. Алексей Дружинин
По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля".
Песков также рассказал, что Путин уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.