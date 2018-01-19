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Отвод военной техники завершился в ДНР

МИД Белоруссии: переговоры по Донбассу можно перенести и в Антарктиду

© Sputnik. Сергей Аверин
Новости
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Глава МИД Белоруссии уверен, что необходимо, чтобы все вовлеченные в конфликт на Донбассе стороны были искренне нацелены на прекращение кровопролития.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Успех переговоров по Донбассу не зависит от места проведения, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий, размещенный на сайте МИД Белоруссии.

Комментируя предложение перенести переговоры из Минска Владимир Макей отметил, что "можно перенести хоть в Антарктиду".

"Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", — заявил Макей.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

 




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