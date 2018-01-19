Политолог: США хочет начать процесс ликвидации минских договоренностей

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассуждает о том, что может стоять за предложением президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.

"Запад, в частности, США все пытаются внести какие-то изменения в минский формат. Им главное – сдвинуть с точки безальтернативность Минских соглашений, хотя и они не раз подчеркивали, и даже сам (президент Украины Петр) Порошенко говорил, что альтернативы этим соглашениям нет. Но мы видим, что на Украине был принят закон, который является практически попыткой ликвидации всего этого переговорного процесса. Понятно, что вряд ли это обошлось без согласования с США. И сейчас США пытаются каким-либо образом начать процесс по ликвидации минских договоренностей. Допустим, начнут с переноса места. А вот чего не происходит, и что должно было бы произойти – это то, что до сих пор представители Донецка и Луганска не участвуют в процессе прямых переговоров с Порошенко, с Киевом. Процесс должен был бы идти именно к этому. А все, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сломать достигнутые договоренности", – полагает Александр Дудчак.

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.

© AP Photo. Evan Vucci Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

По словам Назарбаева, выступившего на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, американский лидер выступил за перенос переговоров в столицу другого государства. По его словам, президенты сошлись во мнении, что "Минск-1" зашел в тупик в связи с отсутствием взаимопонимания сторон, после чего Трамп предложил проводить переговоры в ином месте.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", – добавил Назарбаев.

Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ. Такие меры, по его мнению, повысят уровень взаимопонимания.

Урегулирование конфликта в Донбассе является предметом переговоров в рамках "нормандского формата" в Минске.