Держатели банковских карт стали жертвами телефонного мошенничества

Урон от действий мошенников уже превысил 30 миллионов рублей, а число пострадавших составляет тысячи человек.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Мошенники используют новый способ обмана держателей банковских карт российских банков, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на газету "Известия" в пятницу.

Злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту мобильного оператора, после чего через веб-интерфейс изменяют номер своей станции на номер кредитной организации и, представляясь сотрудником банка, обзванивают клиентов, уточняя данные банковских карт, после чего выводят деньги.

По данным экспертов, мошенники работают с уже существующей сетью, которая позволяет создать рабочее место в любой точке мира, за пределами страны.

В среднем месячный расход на проведение таких телефонных махинаций злоумышленникам обходится в 3 тысячи рублей и с одного банковского счета преступники выводят около 5–10 тысяч рублей.