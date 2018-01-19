СМИ: Пеле госпитализирован в Бразилии

"Король футбола" должен был прилететь в Лондон на встречу с членами FWA, которая пройдет в воскресенье, но отменил визит из-за резко ухудшившегося здоровья.

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле госпитализирован после потери сознания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер и информацию от пресс-службы Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

"Ранним утром в четверг Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу в Бразилии, где обследование показало, что его организм сильно истощен. Пеле остается под капельницей, врачи следят за его состоянием. К счастью, нет никаких предпосылок для более серьезного диагноза", — говорится в заявлении FWA.

Пеле в последние годы лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. "Король футбола" 1 декабря посетил церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018 в России, которая прошла в Москве, и появился на сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.