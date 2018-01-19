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Журавли в небе. Талдомский район. Заказник Журавлиная родина.

Журавлиная песня: более 200 птиц погибло на Ставрополье от отравления

© Sputnik. Юрий Кавер
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Александровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю проводит доследственную проверку по факту обнаружения массовой гибели журавлей.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. 20 декабря 2017 года вдоль береговой линии озера Соленого Александровского района было обнаружено более 200 тушек погибших журавлей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

По данным лабораторного исследования, причиной гибели журавлей явилось отравление азотными удобрениями. Причиненный государству ущерб может составить свыше 1 миллиона рублей, отмечается на сайте следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

Александровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю проводит доследственную проверку по факту обнаружения массовой гибели журавлей.

"По предварительным данным, 20 декабря 2017 года государственным инспектором охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира вдоль береговой линии озера Соленого Александровского района обнаружено более 200 тушек погибших журавлей", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление размера ущерба государству и всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.




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