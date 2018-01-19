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Машина ДПС

Фура протаранила частный дом в Геленджике

CC0 / fsHH
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Двое пострадавших в результате аварии 19 января в Геленджике доставлены в больницу. Предварительная причина ДТП — отказ тормозов у фуры.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. В Геленджике грузовик с прицепом протаранил несколько машин, ограждение, кирпичный забор дома и въехал в его стену, сообщает телеканал "Кубань 24".

По предварительным данным, 59-летний мужчина на грузовом автомобиле Scania двигался по улице Кирова. Сначала фура врезалась в автомобиль Volkswagen, который отбросило в дерево, затем большегруз зацепил BMW и Toyota. В итоге грузовик протаранил столб ЛЭП и частный дом. Возле него он также задел автомобиль Kia.

"На перекрестке с улицей Луначарского водитель большегруза выехал на встречную полосу с целью минимизации ущерба во избежание столкновения с автомобилями, стоящими на перекрестке", — сообщили интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мэр Геленджика Виктор Хрестин сообщил, что у пострадавших незначительные травмы.

"Жертв, слава богу, нет. Есть двое пострадавших с незначительными травмами. Начальник отдела ГИБДД Бекетов доложил детали аварии. Дальше в причинах будут разбираться компетентные органы. Держу ситуацию на контроле", — написал в своем микроблоге в Twitter глава курорта.

С места аварии в городскую больницу доставили двух человек для обследования.

Мэр поручил главному врачу городской больницы оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Он добавил, что фура причинила серьезный ущерб отдельным частным домам и городской инфраструктуре. Службы уже устраняют последствия. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Также на месте работают несколько бригад НЭСК и ЖКХ, которые занимаются восстановлением электроэнергии и дорожного ограждения.

Предварительная причина ДТП — отказ тормозов у фуры.




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