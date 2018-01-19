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Разноцветная зубная паста

Гигиена с умом: Apple и Colgate разработали новую зубную щетку

© Fotolia/ Alexander Leonov
Новости
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Разработчики установили две специальные игры на новой счетке, в которых щетка выполняет функцию контролера: количество "заработанных" монет зависит от того, как долго человек чистит зубы.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Американская корпорация Apple совместно с компанией Colgate разработала новую зубную щетку с искусственным интеллектом, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт корпорации.

"Умная" зубная щетка E1 контролирует процесс чистки зубов — она указывает пользователю на участки, которые остались нетронутыми. Устройство также может составить карту полости рта, а полученные данные загрузить на смартфон.

Умная зубная щетка E1
© Фото: Apple
"Умная" зубная щетка E1

Кроме того, разработчики установили на Е1 две специальные игры, в которых щетка выполняет функцию контролера. Количество "заработанных" монет зависит от того, как долго человек чистит зубы.

Аккумулятор гаджета рассчитан на десять дней работы без подзарядки.

Стоимость новой разработки составляет 99,95 долларов (примерно 5653 рубля. – Прим. ред.).




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