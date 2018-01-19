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Презентация нового мобильного приложения АО Гознак - Банкноты 2017

"Гознак": подделок новых банкнот в 200 и 2000 рублей пока не будет

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Мобильное приложение "Гознака" для определения подлинности новых купюр было презентовано в пятницу.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Высокопрофессиональных подделок банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в ближайшее время не будет, заявил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук, сообщает РИА Новости.

"То, что представляет наибольшую опасность для наличного денежного обращения, — это высокопрофессиональные подделки. Как показывает опыт, первые из них появляются через несколько лет после начала обращения. Поэтому в ближайшее время опасаться именно высокопрофессиональных подделок вряд ли нужно", — сказал он, отвечая на вопрос, когда можно ожидать подделок купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

Россия занимает невысокий уровень подделок в обращении, один из самых низких среди европейских стран, отметил Трачук. При этом самой подделываемой банкнотой является 5000 рублей, в общем объеме подделки данной банкноты составляют порядка 75-80%, а большая часть оставшейся доли подделок приходятся на 1000 рублей.

В четверг в МИА "Россия сегодня" прошла презентация мобильного приложения "Гознака" для определения подлинности новых купюр номиналом 2000 и 200 рублей.

Проверка банкноты в приложении "Банкноты 2017" происходит при помощи видеокамеры мобильного устройства. По словам Трачука, приложение не позволяет проверить весь комплекс защитных признаков банкнот. Он посоветовал при сомнениях относительно подлинности конкретной банкноты обращаться в банки.




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