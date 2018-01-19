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Криптовалюта биткойн

Биткоин назвали проектом американских спецлужб

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
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2010

Биткоин представляет собой "доллар 2.0", а его создатель, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, — на самом деле группа американских разработчиков криптосистем, утверждают в "Лаборатории Касперского".

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Биткоин был создан американскими спецслужбами для финансирования собственных операций по всему миру, заявила соучредитель "Лаборатории Касперского" и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

"Биткоин — проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира", — утверждалось в презентации, подготовленной для лекции Касперской на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik International.

По мнению Касперской, В презентации также говорилось, что смартфоны представляют собой устройства, способные шпионить за владельцем, пишет Sputnik.

Биткоин — самая дорогая криптовалюта в мире, первый ее запуск произошел 3 января 2009 года. В декабре 2017 года биткоин достиг максимума, подорожав до 20 тысяч долларов за штуку, но затем обрушился практически наполовину. Сейчас он торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.




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