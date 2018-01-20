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Агентство национально безопасности США

АНБ удалило все файлы, связанные с операциями по слежке

© AFP 2018/ Paul J. Richards
Новости
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Несмотря на обязательство сохранить данные по слежке за иностранцами, все файлы были удалены Агентством нацбезопасности США, чтобы освободить место для хранения новой информации.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Агентство национальной безопасности США (АНБ) удалило данные, связанные с операциями по слежке за иностранцами, несмотря на обязательство их сохранить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

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По данным издания, АНБ сообщило окружному судье США Джеффри Уайту, что агентству не удалось сохранить содержание интернет-сообщений, перехваченных по указу экс-президента Джорджа Буша в 2001-2007 годах. Кроме того, не сохранились и резервные копии переписки – они были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Представитель АНБ заявил, что данные были стерты не специально, а чтобы освободить место для хранения новой информации.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий срок действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе разведывательной информации.

Существование масштабных программ слежки раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб уверяют, что не следят за американцами сознательно и что данные граждан США оказываются в базах данных случайно. Спецслужбы также утверждают, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких именно несостоявшихся атаках идет речь.




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