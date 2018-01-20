АНБ удалило все файлы, связанные с операциями по слежке

Несмотря на обязательство сохранить данные по слежке за иностранцами, все файлы были удалены Агентством нацбезопасности США, чтобы освободить место для хранения новой информации.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Агентство национальной безопасности США (АНБ) удалило данные, связанные с операциями по слежке за иностранцами, несмотря на обязательство их сохранить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По данным издания, АНБ сообщило окружному судье США Джеффри Уайту, что агентству не удалось сохранить содержание интернет-сообщений, перехваченных по указу экс-президента Джорджа Буша в 2001-2007 годах. Кроме того, не сохранились и резервные копии переписки – они были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Представитель АНБ заявил, что данные были стерты не специально, а чтобы освободить место для хранения новой информации.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий срок действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе разведывательной информации.

Существование масштабных программ слежки раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб уверяют, что не следят за американцами сознательно и что данные граждан США оказываются в базах данных случайно. Спецслужбы также утверждают, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких именно несостоявшихся атаках идет речь.