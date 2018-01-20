Глава МОК: ОИ-2018 содействовали мирному диалогу между КНДР и Южной Кореей

Олимпиада находится вне политического противостояния, и Игры в Пхенчхане предоставят всем возможности для нового старта, считает президент МОК.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане поспособствовали мирному диалогу между КНДР и Южной Кореей, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече в Лозанне между делегациями КНДР и Южной Кореи, сообщает РИА Новости. © REUTERS/ Министры КНДР и Южной Корей сели за стол переговоров

В Лозанне в субботу началась четырехсторонняя встреча между делегациями национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Корей, МОК и оргкомитета ОИ в Пхенчхане по вопросу участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде.

"Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане открыли дверь для мирного диалога на корейском полуострове. Наша встреча сегодня показывает, что олимпийский спорт наводит свои мосты. Он никогда не возводит стен", — сказал Бах.

Он подчеркнул, что Олимпиада находится вне политического противостояния, и Игры в Пхенчхане должны "предоставить всем возможности для нового старта и яркого будущего".

"У нас впереди еще большая дорога, но сегодня мы вместе делаем значительный шаг. С этим олимпийским духом уважения и понимания, я уверен, мы сможем достичь сегодня позитивных результатов", — сказал он.