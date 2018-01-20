Декларацию об участии КНДР в ОИ-2018 подпишут в Лозанне

Четырехсторонняя встреча между делегациями национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Корей, организаторами зимних Игр в Пхенчхане и МОК завершилась в Лозанне в субботу.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Участники четырехсторонней встречи по вопросу об участии спортсменов из Северной Кореи в зимней Олимпиаде в Пхенчхане подпишут декларацию об участии КНДР в Олимпиаде-2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МОК.

Представитель МОК заявила, что последует официальное подписание четырехсторонней декларации об участии спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.

"Они подпишут декларацию. Это четырехстороннее соглашение", — сказала она.

Документ подпишут президент МОК Томас Бах, министр культуры и спорта Южной Кореи До Чжон Хван, президент национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хьюн, министр спорта КНДР Иль Гук Ким и президент оргкомитета ОИ в Пхенчхане Ли Хи Бом.