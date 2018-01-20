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Борцы Свободной Сирийской Армии

Силы "Свободной сирийской армии" начали наступление на позиции курдов

© AFP 2018/ NAZEER AL-KHATIB
Новости
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Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне против формирований курдов.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Войска "Свободной сирийской армии" начали наступление на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз") в сирийском Африне, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне. Впоследствии, по данным турецких СМИ, ВВС Турции начали наносить авиаудары по позициям PYD в Африне.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности и в последние дни неоднократно производила обстрелы позиций YPG на приграничной территории.




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