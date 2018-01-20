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Россия не будет участвовать в возможном военном конфликте Сирии и Турции

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Для упреждения возможных провокаций и исключения угрозы жизни военных РФ в Сирии командование войск РФ передислоцировало группу Центра примирения и военной полиции из района Африна.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Дислоцированные на территории САР ВС РФ не будут принимать участие в военном конфликте Турции и Сирии, в случае его начала, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Борцы Свободной Сирийской Армии
© AFP 2018/ NAZEER AL-KHATIB
Силы "Свободной сирийской армии" начали наступление на позиции курдов

Участие ВС РФ в возможном конфликте не предусмотрено нынешними международными договорами России и Сирии.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

"Россия не будет вмешиваться военным путем, этого наши договоры не предусматривают", — сказал Клинцевич.

При этом он считает, что в условиях начатой Турцией операции военный конфликт Анкары и Дамаска является практически неизбежным.

"Очень велика вероятность того, что сирийские ВС будут вынуждены защищать суверенитет страны", — заявил сенатор.




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