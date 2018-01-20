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П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона

Главы МИД РФ и США обсудили обеспечение стабильности на севере Сирии

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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Созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников должен посодействовать продвижению процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Двадцатого января по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона", — говорится в сообщении МИД на официальной странице в Facebook.

Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждалась "ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны".

"Затрагивались некоторые другие актуальные темы международной и двусторонней повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств России и США условились оставаться в плотном контакте", — отмечается в сообщении.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.




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