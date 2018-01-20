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Истребители F16 турецких военно-воздушных сил. Архивное фото

ВВС Турции поразили аэродром Минниг на северо-западе Сирии

© Sputnik. Алексей Витвицкий
Новости
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В ходе операции "Оливковая ветвь" были поражены 108 из 113 намеченных целей.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Аэродром Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, подвергся ударам ВВС Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Отмечается, что аэродром Минниг был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило о выводе военных из зоны конфликта в целях обеспечения их безопасности. Анкара пообещала информировать Москву и Дамаск о ходе операции в Африне.




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