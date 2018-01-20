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Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа

Россиянки завоевали золото и серебро ЧЕ по фигурному катанию

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве с 15 по 21 января.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Золотую медаль проходившего в Москве чемпионата Европы по фигурному катанию завоевала россиянка Алина Загитова, другая россиянка Евгения Медведева стала серебряным призером, сообщает РИА Новости.

Загитова, лидировавшая после проката короткой программы, в субботу стала лучшей и в произвольной, получив от судей 157,97 балла, и в сумме за две программы набрала 238,24 балла.

Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Медведева стала второй в произвольной программе — 154,29 балла и по сумме двух программ — 232,86 очка.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа

Бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер — 204,25 балла.




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