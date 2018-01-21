Около 130 тыс дизельных Audi отзовут в Германии

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. В связи с обнаружением в моделях Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным двигателем V6 TDI "незаконных механизмов отключения систем очистки", власти страны отзывают 127 тысяч машин, передает РИА Новости со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

Под угрозой запрета также продажа автомобилей Audi A8, вышедших раньше середины 2017 года.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

Ко 2 февраля компания Audi обязана представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу.