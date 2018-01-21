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Audi A7 Sportback

Около 130 тыс дизельных Audi отзовут в Германии

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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В Германии разгорелся скандал из-за информации о намеренном снижении показателей выбросов выхлопных газов.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. В связи с обнаружением в моделях Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным двигателем V6 TDI  "незаконных механизмов отключения систем очистки", власти страны отзывают 127 тысяч машин, передает РИА Новости со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

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Под угрозой запрета также продажа автомобилей Audi A8, вышедших раньше середины 2017 года.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

Ко 2 февраля компания Audi обязана представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу.




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