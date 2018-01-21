Стартовала аккредитация СМИ для освещения выборов президента РФ

Аккредитация будет действительной на президентских выборах-2018 в день голосования, в дни досрочного голосования и в случае проведения повторного голосования.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Заинтересованные в освещении выборов президента России в марте 2018 года СМИ могут подать документы на аккредитацию в российский Центризбирком и региональные избирательные комиссии с 21 января, передает РИА Новости.

Заявки в ЦИК смогут подать федеральные средства массовой информации и СМИ, зарегистрированные в двух и более регионах, ведомство будет принимать необходимые документы до 18.00 мск 7 марта. В региональных избиркомах прием заявок закончится чуть позже — за три дня до выборов, то есть 14 марта.

При этом СМИ, зарегистрированные для распространения на территории одного региона или муниципального образования, могут в те же сроки направить запрос на аккредитацию только в соответствующий региональный избирком.

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Аккредитованные представители СМИ смогут 18 марта присутствовать на избирательных участках и при установлении итогов голосования. Аккредитационные удостоверения будут действовать на президентских выборах-2018 непосредственно в день голосования, в дни досрочного голосования и в случае проведения повторного голосования.

Аккредитация, полученная журналистами для работы в единый день голосования в сентябре 2017 года, на выборах президента России не действует. Еще в марте прошлого года секретарь ЦИК России Майя Гришина сообщила, что для работы журналистов на президентских выборах предполагается разработка отдельного документа, регламентирующего порядок аккредитации.

Центризбирком 17 января принял соответствующее постановление. Согласно этому документу, аккредитационные удостоверения, выданные для работы на президентских выборах, будут действительны также на досрочных, повторных, дополнительных выборах и референдумах, если они будут совмещены с днем голосования 18 марта.

Возможности аккредитованных журналистов

Как отмечала Гришина, общероссийские СМИ могут подать заявки на аккредитацию как в Центризбирком, так и в любую региональную комиссию, но если аккредитация ЦИК будет действовать на территории всей страны, то полученная в избиркоме субъекта РФ распространяется только на избирательные участки в этом регионе.

Заявки на аккредитацию носят уведомительный характер, а все представители СМИ, которые отвечают требованиям законодательства РФ, подлежат аккредитации. Она дает журналисту право находиться в помещении для голосования, присутствовать при подсчете голосов избирателей на участках и на заседаниях избиркомов при определении результатов выборов.

Аккредитованные представители СМИ вправе знакомиться с протоколами участковой избирательной комиссии об итогах голосования и получать копии этих протоколов, а также производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, его заместителя или секретаря участкового избиркома.

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Для посещения участков, образованных в воинской части, закрытом административно-территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, СИЗО или другом месте временного пребывания избирателей, аккредитованный журналист или редакция СМИ должны будут также подать заявку в соответствующее учреждение.

Иностранные СМИ и работа на зарубежных участках

В документе Центризбиркома указано, что представители иностранных СМИ, аккредитованные МИД РФ, считаются аккредитованными в соответствии с принятым ЦИК порядком.

Как поясняла секретарь Центризбиркома, возможность работать на избирательных участках в ходе выборов президента РФ для иностранных СМИ, включенных в России в список "иностранных агентов", будет зависеть от наличия аккредитации МИД РФ, без нее иностранные журналисты не смогут работать на участке. Гришина также пояснила, что вопрос о процедуре аккредитации в информационный центр ЦИК, который работает в день выборов, будет рассматриваться отдельно.

Минюст РФ ранее включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

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Если говорить о работе журналистов на зарубежных участках, где будут голосовать россияне, ЦИК в своем постановлении обозначил категории представителей СМИ, которые смогут это делать. Так, на избирательных участках, образованных в дипломатических представительствах РФ за рубежом, вправе присутствовать журналисты, получившие аккредитацию в соответствии с определенным ЦИК порядком.

На этих участках смогут работать и представители иностранных СМИ, входящих в пул этого дипломатического учреждения, и представители российских СМИ, работающие в зарубежных корреспондентских пунктах, — на основании существующего порядка в соответствующем диппредставительстве.

Документы для аккредитации

Для аккредитации журналистов на выборы президента РФ потребуется подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования и заверенная им копия свидетельства о регистрации СМИ. В Центризбирком можно будет предоставить как оригиналы документов, так и их сканы в электронном виде. Информация о перечне документов и форма заявки для аккредитации СМИ размещены на сайте ЦИК.

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Чтобы получить аккредитацию, главный редактор СМИ должен подать заявку на своих сотрудников, работающих у него на основании трудового договора, заключенного не менее чем за два месяца до официального опубликования решения о назначении выборов. При наличии у представителя СМИ срочного договора, заключенного позже этого срока, учитывается предыдущий срочный договор с этой же редакцией, закончившийся не более чем за две недели до заключения действующего договора.

Если в период менее чем за два месяца журналист уволился из одного СМИ и в течение не более двух недель был заключен трудовой или возмездный гражданско-правовой договор с редакцией другого СМИ, заявка на его аккредитацию направляется главными редакторами обоих средств массовой информации.

Выдаваемое журналисту аккредитационное удостоверение оформляется на бланке размером 90×130 миллиметров и будет представлять собой карточку размером c паспорт с цветным логотипом "выборы президента России". Удостоверение действительно при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо редакционного удостоверения.