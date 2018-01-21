Звезда соцсетей: бегемотиха Фиона отметит свой первый день рождения

В январе 2017 года в зоопарке Цинциннати преждевременно родился детеныш бегемота, которого назвали Фионой. Это был первый детеныш бегемота, который родился в Зоопарке и ботаническом саду Цинциннати за 75 лет.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Бегемотиха Фиона отпразднует свой первый день рождения 24 января, сообщается на официальной страничке Зоопарка и ботанического сада Цинциннати в соцсети Facebook.

На сегодняшний день Фиона является самым маленьким гиппопотамом, который когда-либо родился и выжил.

Публикация от Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) Ноя 15, 2017 at 9:38 PST

В январе 2017 года в зоопарке Цинциннати родился недоношенный бегемотик. Малышку назвали Фионой, она родилась на шесть недель раньше срока и была очень маленькой и слабой. Фиона весила всего 29 фунтов (13 кг). Типичный новорожденный бегемот весит от 55 до 120 фунтов (25 — 70 кг). Сотрудники зоопарка боролись за ее жизнь, собирали молоко матери и кормили им малышку из бутылочки.

Публикация от Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) Янв 13, 2018 at 2:55 PST

Они также завели ей аккаунт в Instagram, где выкладывали видео борьбы Фионы за жизнь. Видео бегемотихи, на которых она принимает душ, купается в бассейне, кувыркается, набирают до двух миллионов просмотров. Пользователи соцсетей болеют за Фиону и радуются ее маленьким победам. Видео Фионы, где она учится ходить вверх и вниз по рампе, просмотрели более 21 миллиона раз на Facebook.