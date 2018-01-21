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Турецкие танки

Турция ввела танки в сирийский Африн

© AFP 2018/ NAZEER AL-KHATIB
Новости
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Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Военная техника Турции вошла в Африн, чтобы поддержать оппозиционную Свободную сирийскую армию, которая противостоит курдским формированиям, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.




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