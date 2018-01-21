Более 40 человек погибли во время нападения на отель в Кабуле

Боевики движения "Талибан" проникли в Intercontinental Hotel в Афганистане в субботу.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Во время атаки боевиков на отель в Кабуле погибли 43 человека, сказал источник в силовых структурах страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. В настоящий момент пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя.