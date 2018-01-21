Асад обвинил Турцию в поддержке террористов в сирийском Африне

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Власти Турции за время кризиса в Сирии всегда поддерживали террористические группировки, и нападение на Африн свидетельствует об этом, считает глава Сирии Башар Асад, передает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство SANA.

"Грубое нападение Турции на сирийский город Африн нельзя отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса в Сирии, и которая построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами", — заявил Асад.

© AFP 2018/ NAZEER AL-KHATIB Турция ввела танки в сирийский Африн

Заявление было сделано во время встречи с делегацией иранского совета по стратегическим внешним связям.

Турция сотрудничает в Сирии с альянсом вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия" (ССА). Турецкое агентство Anadolu в субботу сообщило, что в рамках операции Турции против курдов в Африне подразделения ВС Турции и отряды ССА продвинулись вглубь Африна на пять километров.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже турецкий премьер Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.