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Абхазские боксеры завоевали два золота на Первенстве Краснодарского края

Абхазские боксеры завоевали два золота на первенстве в Краснодаре

© Фото: Беслан Адлейба
Новости
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Темы:
Спортивная Абхазия (186)
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Финальные поединки на Первенстве Краснодарского края по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения состоялись в воскресенье 21 января.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik, Анжелика Бения. Данил Акаба и Рамин Дзыба стали победителями Первенства Краснодарского края по боксу среди юношей 2004-2005 годов, сообщили корреспонденту Sputnik в Государственном комитете Республики Абхазия по физической культуре и спорту.

В соревновании участвовали около 170 спортсменов из 29 муниципальных образований Краснодарского края.

Рамина Дзыба (весовая категория спортсмена 56 килограммов) тренирует Элизбар Джалагуа, тренер Данила Акаба (весовая категория спортсмена 68 килограммов) – Беслан Адлейба.

Рамин Дзыба (в красном) завоевал золото на Первенстве Краснодарского края
© Фото: предоставлено: Надина Мукба
Рамин Дзыба (в красном) завоевал золото на Первенстве Краснодарского края

"Бои были не сложными. Наши спортсмены достойно боксировали, и четко выполняли наши указания. Мы гордимся ими. Они очень трудолюбивые спортсмены", – сказал Беслан Адлейба.

Юные боксеры с 8 по 19 февраля примут участие в учебно-тренировочных сборах в Краснодаре, а с 20 по 25 февраля абхазские спортсмены будут представлять Краснодарский край на первенстве ЮФО в Астрахани.

Темы:
Спортивная Абхазия (186)



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