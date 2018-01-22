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Сбор подписей в Симферополе в поддержку выдвижения В. Путина на президентских выборах

Назвали возраст самого старшего и самого молодого кандидата в президенты РФ

© Sputnik. Александр Полегенько
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Темы:
Выборы президента России 2018 (9)
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Минимально возможный возрастом для участия в президентской гонке - 35 лет.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Самым старшим кандидатом на пост президента России стал 71-летний Владимир Жириновский, а самый молодой кандидат — 35-летний Станислав Полищук, сообщается в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ), передает РИА Новости.

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвящённых мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов — 36 человек, а после их рассмотрения и принятия ЦИК решений по каждому из кандидатов участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России.

Заседание ЦИК РФ
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Подача документов для выдвижения на выборы президента РФ завершена

"Возрастной состав кандидатов достаточно разнообразен. Самым старшим является ветеран президентских кампаний 71-летний Владимир Жириновский (для него эта кампания — шестая), самым молодым — 35-летний Станислав Полищук", — говорится в докладе КГИ.

При этом 35 лет — минимально возможный возраст для участника президентской гонки, именно такой возрастной ценз для кандидатов в президенты России установлен Конституцией РФ. Эксперты КГИ отмечают, что по состоянию на 1 января 2018 года только пятеро кандидатов, выдвигавшихся на нынешних выборах, были старше 60 лет, возраст десяти кандидатов составлял от 50 до 60 лет, еще четырнадцати кандидатов — от 40 до 50 лет, а семеро кандидатов были моложе 40 лет.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Участие в избирательной кампании сейчас продолжают 17 претендентов на этот пост, двое из них самовыдвиженцы — заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов и действующий глава государства Владимир Путин. Для регистрации кандидатами на должность президента РФ им нужно собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Предвыборную борьбу продолжают также кандидаты от 15 партий, двое из них — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, — уже прошли и процедуру регистрации. Поскольку они идут на выборы от парламентских партий, собирать для этого подписи им было не нужно.

А вот кандидаты от непарламентских партий для регистрации должны заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей. Речь идет о 13 кандидатах: Роман Худяков от партии "ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. Ответственность)", Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии роста", Эльвира Агурбаш от "Альянса зеленых", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Антон Баков от "Монархической партии", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Екатерина Гордон от "Партии добрых дел", Станислав Полищук от "Партии социальных реформ», Михаил Козлов от "Партии социальной защиты", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Наталья Лисицына от "Российского объединенного трудового фронта" (РОТ Фронт) и Ирина Волынец от "Народной партии России".

Темы:
Выборы президента России 2018 (9)



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