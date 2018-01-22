13:32 22 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Контрольно-пропускной пункт в городе Идлиб, Сирия

МО РФ: в Идлибе войска САР начали ликвидацию группировки "ан-Нусра"

© REUTERS/ Ammar Abdullah
Новости
Получить короткую ссылку
108 0 0

Около 24 населенных пунктов за сутки уже освобождены от боевиков в этом регионе.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) начали атаковать войска и отряды ополчения Сирии в восточной части провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" численностью более 1500 боевиков. На вооружении группировки имеются танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур. От боевиков освобождены 24 населенных пункта.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Алан Хугаев стал лучшим боксером чемпионата Осетии
    Не только гранды

    В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.

  • Вид на Бакинскую бухту, фото из архива
    В борьбе за выставку

    После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.

  • Президент Премьер-Министр и Министр Обороны Армении
    Ставки сделаны

    Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?

  • Зимняя трасса
    Инспектор мороз

    В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.

  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

  • Обвиняемые по делу Регнума в зале суда
    Дайте срок!

    Государственный обвинитель попросит реальный срок для белорусских авторов российского информационного агентства Regnum.

  • Рижский завод шампанских вин
    Где же кружка?

    В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.

  • Французские военные
    Триста французов

    В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов

  • Флаг Румынии
    Не брат ты мне…

    Менее трети жителей Румынии считают объединение их страны с Молдовой необходимым или очень необходимым.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    Призыв о помощи

    Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов

  • Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана
    Поименно

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало полный список граждан страны сгоревших в автобусе на западе Казахстана.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Обреченные экономики

    Балтийские экономики не смогут развиваться, пока Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза, считает экономический эксперт.

  • Алан Хугаев стал лучшим боксером чемпионата Осетии
    Не только гранды

    В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.

  • Вид на Бакинскую бухту, фото из архива
    В борьбе за выставку

    После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.

  • Президент Премьер-Министр и Министр Обороны Армении
    Ставки сделаны

    Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Горнолыжный спорт, архивное фото
Снежный спорт: самые популярные виды соревнований
Российский космонавт катается на пылесосе на МКС
Российский космонавт катается на пылесосе на МКС
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia