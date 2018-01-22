МО РФ: в Идлибе войска САР начали ликвидацию группировки "ан-Нусра"

Около 24 населенных пунктов за сутки уже освобождены от боевиков в этом регионе.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) начали атаковать войска и отряды ополчения Сирии в восточной части провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" численностью более 1500 боевиков. На вооружении группировки имеются танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур. От боевиков освобождены 24 населенных пункта.