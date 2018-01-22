Лучший актерский состав назвала Актерская гильдия США

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Актерский состав фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" назвали лучшим по версии Актерской гильдии США SAG Award, передает РИА Новости.

За главную награду ежегодной премии также боролись картины "Прочь", "Леди Берд", "Любовь-Болезнь" и "Ферма "Мадбаунд".

За лучший актерский состав в телевизионном жанре были отмечены сериалы "Вице-президент" (Veep) и "Это мы".

Награду за лучшее исполнение в мини-сериале получили Николь Кидман и Александр Скарсгард за "Большую маленькую ложь". Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун ("Это мы"), а лучшей актрисой в драматическом сериале стала Клэр Фой ("Корона").

SAG объединяет около 120 тысяч актеров, работающих в США. Премия SAG Award вручается с 1995 года. Победители, которые определяются в 15 номинациях как за роли в кинофильмах, так и телевизионных работы, получают бронзовую статуэтку, изображающую актера, держащего в руке маску.