Сборная Южной Осетии не попадет на кубок мира по футболу ConIFA

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Низкий рейтинг сборной Южной Осетии по итогам предварительных матчей не позволил команде участвовать в кубке мира под эгидой ConIFA, передает Sputnik Южная Осетия.

Команда из Абхазии примет участие в чемпионате. По итогам жеребьевки сборная Абхазии будет играть в одной группе с командами из Северного Кипра, Тибета и сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

Как сообщили Sputnik в комитете спорта и молодежной политики РЮО, футболисты из Южной Осетии смогут побороться за следующий кубок мира, если проведут шесть товарищеских матчей в этом году.

"Наша команда не получает достаточного финансирования от государства. При этом турниры ConIFA — это едва ли не единственное место, где Южная Осетия может представлять себя как независимое государство. Мы будем поднимать этот вопрос на ближайшей встрече с президентом", — сказал председатель КМП Сергей Зассеев.

Несмотря на то, что югоосетинские футболисты не смогут принять непосредственного участия в состязаниях, они приглашены на турнир в качестве болельщиков и выйдут на поле с национальным флагом в рамках традиционного парада стран-участниц.

Футбольная организация ConIFA была образована в июне 2013 года и объединяет футбольные ассоциации непризнанных и частично признанных стран.