20:46 22 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина-2018

© Sputnik.
Новости
Получить короткую ссылку
31 0 0

Конкурс имени Стенина - единственная в России площадка, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. В состав жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, вошли фотоэксперты ведущих информационных агентств и изданий.

Среди членов жюри Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видеоновостей Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции, заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" (Notimex) Хорхе Арсига Авила, директор фотослужбы Издательского дома "КоммерсантЪ" Павел Кассин, специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" (AFP) Младен Антонов, основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия, Иван Секретарев, фоторепортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства "Ассошиэйтед Пресс" (AP).

В жюри конкурса также вошла почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо, в разные годы – заместитель главного редактора Китайского информационного агентства (China News Service) и информационного агентства "Синьхуа" (Xinhua).

Открытие выставки …чтобы знали
© Sputnik. Владимир Астапкович
Прием заявок на конкурс имени Стенина открыла "Россия сегодня"

Жюри предстоит оценивать работы, прием которых открыт на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

"Для меня большая честь принять участие в жюри конкурса, организованного в память о талантливом российском фотожурналисте Андрее Стенине. Безусловно, фотожурналистика одна из самых опасных ипостасей журналистской профессии. Ее нельзя реализовать за рабочим столом или в уютном номере отеля. Основа ее – свидетельство из первых рук, присутствие фотографа непосредственно на месте события, чтобы воссоздать его визуальный образ. В настоящее время фотожурналистика переживает нелегкие времена. В этой связи очень важно поддержать молодых фотографов, которые выбрали профессию репортера, как и предоставить возможность аудитории узнать о них и увидеть их работы. Поэтому конкурс имени Андрея Стенина так важен. Этот конкурс хранит не только память о фотожурналисте, но также поддерживает молодых фоторепортеров", — сказал руководитель отдела фото и видео-новостей Агентства Анадолу Ахмет Сел.

Заместитель директора фотослужбы государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" Хорхе Арсига Авила сказал, что согласился участвовать в конкурсе, чтобы делиться опытом.

"Для меня большая честь принимать участие в конкурсе имени Андрея Стенина, делиться опытом как фотожурналист и обычный человек, тонко чувствующий действительность. Я дал согласие (стать членом жюри), осознавая необходимость и желание передать опыт, создать связь, которая привнесет и добавит непоколебимые ценности в мир фотографии, и способствовать таким образом укреплению духа фотожурналистики", — поделился Хорхе Арсига Авила.

Специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" Младен Антонов предложние быть членом жюри конкурса.

"Я признателен за приглашение стать членом жюри Международного конкурса фотожурналистики имения Андрея Стенина. Мне невероятно импонирует задача конкурса, состоящая в поддержке молодого поколения фотожурналистов. Возможность показать свои работы во многих странах мира, предоставляемая конкурсом лауреатам, уникальна, а творческое турне работ победителей, стартующее по его завершению, впечатляет. Мало что в современной фотографии значит больше, чем желание молодого поколения профессионалов делиться с нами своим видением мира", — сказал Младен Антонов.

Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинеса Велеса из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Работы победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина
19

Глава фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Павел Кассин уверен, что подобные конурсы дают возможность увидеть уровень российской фотографии.

"Для меня большая честь быть приглашенным в жюри конкурса имени Андрея Стенина. Я с удовольствием готов включиться в работу и быть полезным конкурсу по мере своих сил и возможностей. Фотография передает дух эпохи и событий. Она отражает не только новостную составляющую, но в целом дух времени, в котором мы живем. И именно такие конкурсы, как конкурс имени Стенина, который хотя и возник в связи с печальным поводом, дают представление о современном уровне российской фотографии. Россия, не побоюсь громких фраз, – великая фотографическая держава. Российская фотографическая школа имеет высочайший уровень, что подтверждено многими премиями ребят, которые работают в разных изданиях. И тот факт, что конкурс имени Стенина – международный, и что молодые фотографы из других стран принимают в нем участие, очень важен, поскольку, чем больше у них возможности обмена мнением и общения, тем лучше им жить в профессии", — рассказал Павел Кассин.

Анна Зекрия, основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES назвала конкурс "достойным" и этим объяснила свое согласие на участие в нем.

"В целом для меня смысл участия в жюри конкурса имени Стенина в том, что в России со времен ИнтерФото не было достойного международного конкурса. Под достойным я понимаю понятные правила, адекватную процедуру подачи работ, уважаемое жюри, отсутствие оплаты за подачу и призовой фонд, который может послужить поддержкой авторам-победителям. Также для меня лично интерес состоит не только в выборе победителя, но и в том, чтобы увидеть новые имена, новые проекты, особенно из регионов России. Помимо всего вышесказанного, побывав в жюри самых разных конкурсов по всему миру, мне очень приятно наконец-то поучаствовать своим экспертным мнением в России", — поделилась Анна Зекрия.

Архивное фото конкурса имени Стенина
© Sputnik. Виталий Тимкив
Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2017 года

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, PhotoVisa.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

  • В.Путин и Н.Назарбаев во время встречи в Челябинске
    Звонок другу

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.

  • Флаг России. Архивное фото
    Будем сотрудничать!

    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

  • Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда
    Посадить, но отпустить

    Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Примите к рассмотрению!

    В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.

  • Наталья Еремина - доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
    Под угрозой исчезновения

    Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Предвыборная риторика

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.

  • Душанбе в декабре, архивное фото
    Символ праздника

    В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.

  • Мужчина в автобусе у замерзшего окна
    Вовремя успели

    Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане: два автобуса с сотней пассажиров застряли в мороз на трассе в Акмолинской области.

  • Борьба с преступностью
    Самый гуманный суд

    Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа
Пролетая над: лучшие кадры с воздуха
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia