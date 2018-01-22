Глава Аргентины Маурисио Макри прибыл с официальным визитом в Россию

В Москве президенты России и Аргентины обсудят вопросы развития всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах между Москвой и Буэнос-Айресом.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Самолет, на борту которого находился Маурисио Макри, прибыл в понедельник в аэропорт "Внуково-2", передает РИА Новости.

В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли, посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Во вторник аргентинского президента ждет рабочий завтрак с представителями российского бизнеса, после чего он откроет сквер Аргентинской республики на Житной улице в Москве. Затем Макри возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах президенты России и Аргентины планируют обсудить вопросы развития всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах между Москвой и Буэнос-Айресом. Также Путин и Макри обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Ожидается, что по итогам встречи лидеров двух стран будет подписано совместное заявление и сделано заявление для СМИ. На переговорах с российской стороны примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. С аргентинской стороны на встрече будут присутствовать глава МИД Хорхе Фори, секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео и посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

Президенты Аргентины ранее посещали Россию в 1986 (Рауль Альфонсин), 1990 и 1998 (Карлос Менем), 2008 и 2015 годах (Кристина Фернандес де Киршнер). Президенты Российской Федерации посещали Аргентину дважды. В апреле 2010 года в Аргентине побывал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. По итогам визита были подписаны совместное заявление, а также ряд двусторонних документов. Официальный визит Путина в Аргентину состоялся 12 июля 2014 года. По итогам его переговоров с Киршнер был подписан пакет двусторонних документов.