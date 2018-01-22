Турция об операции "Оливковая ветвь": не обещали РФ ограничиться Африном

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что власти Анкары никому, в частности, России не обещали, что ограничатся операцией в районе Африна, сообщает РИА Новости.

"Никаких обещаний Турция не давала ни РФ, ни какой-либо другой стране. Наша цель — зачистить Африн от террористов и превратить его в безопасную зону. Если Турция захочет начать операцию в другом месте, это будет другая тема и другой разговор. Пока речь идет о районе Африна, и мы всех информировали", — заявил Боздаг журналистам, отвечая на вопрос, обязалась ли Турции ограничить свою операцию районом Африна.

Он добавил, что операция идет успешно, в плановом режиме и назвал очень важным для Турции ее поддержку международным сообществом.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.