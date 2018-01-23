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Трое россиян вошли в список самых перспективных людей в Европе

© Fotolia/ Alice_photo
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Рейтинг, в котором представлены самые перспективные в Европе бизнесмены и изобретатели, стартаперы и ученые, спортсмены и деятели искусства, журналисты и ретейлеры моложе 30 лет, опубликовали в третий раз.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Ежегодный список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии журнала Forbes в 2018 году состоит из более чем 300 человек, трое из них россияне, соощает РИА Новости.

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В каждой из десяти категорий ретинга представлено по 30 участников. Таким образом, в список 2018 года вошло более 300 человек из рекордного числа европейских стран — 34.

Россиян в списке трое, при этом у всех у них бизнес за пределами страны. В число выдающихся инноваторов, занимающихся финансами, попал Денис Федоряев — один из основателей компании Blazar Capital, которая помогает предпринимателям запускать новый бизнес.

Среди молодых инноваторов, которые "меняют наше представление о шопинге", журнал упомянул родившуюся в Москве 28-летнюю Гульназ Хусаинову, открывшую в Дании компанию Easysize. В 2014 году этот стартап вошел в число семи самых интересных молодых российских компаний, основанных женщинами, по версии российского Forbes Woman. В настоящее время Easysize позволяет снизить число возвратов одежды на 35-40%, экономя онлайн-магазинам до 5-7% их выручки.

В числе 30 молодых европейских предпринимателей, создающих тренды в сфере культуры и искусства, журнал Forbes назвал Татьяну Кожевникову. Двадцативосьмилетняя россиянка основала в центре британской столицы магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.




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